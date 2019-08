Kotimaa

HS:n tiedot: Porvoon ampumisista epäillyllä vanhemmalla veljellä takana doping­rikoksia, kokaiini­käry ratista

Tukholma

Poliisien

Vanhempi

Granholm

Vuonna

Granholm

Oikaisu 29.8. kello 20.59: Granholmeja vastaan ei ole vielä nostettu syytteitä, toisin kuin uutisessa ensin kerrottiin.