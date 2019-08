Valtio maksoi lakitoimistolle perusteetonta rahaa turvapaikanhakijoiden avustamisesta, KKO ei myöntänyt valituslupaa

Kotimaa

Valtio maksoi lakitoimistolle perusteetonta rahaa turvapaikanhakijoiden avustamisesta, KKO ei myöntänyt valitu

Korkein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johtaja