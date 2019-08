Kotimaa

Yksi ihminen kuoli kahden auton nokkakolarissa Porintiellä Vihdissä

Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa perjantai-iltana Vihdissä. Onnettomuus tapahtui noin kello 18.10 Porintiellä Olkkalan sillan kohdalla Vihdin keskustan ja Olkkalan välillä.



Onnettomuudessa vastakkaisista suunnista tulleet henkilöautot törmäsivät toisiinsa. Kummassakin autossa oli yksi ihminen. Nokkakolarissa toisen auton kuljettaja kuoli ja toinen loukkaantui.



Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan Porintie eli tie numero 2 on poikki ainakin tunnin ajan. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.