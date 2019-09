Kotimaa

Rajavartiolaitoksen päällikkö Ilkka Laitinen jättää tehtävänsä vakavan sairauden vuoksi

Rajavartiolaitoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laitinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tasavallan