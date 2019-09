Kotimaa

Ylitorniolla ammuttiin junan matkustaja­vaunua haulikolla, poliisi kaipaa lisätietoja

Kaulinrannassa Kattilakosken alapuolella ammuttiin tiistaina hieman ennen puoli kahdeksaa illalla haulikolla junan matkustajavaunua. Poliisin tiedotteen mukaan poliisin puhutettua junassa olleita ja teknisessä tutkinnassa on selvinnyt, että pohjoisesta etelään matkalla ollutta junaa ammuttiin kahteen ikkunaan, vaunun sivuseinään ja ravintolavaunun ikkunaan.Osumajälkien perusteella kyseessä ovat olleet 3–5 millimetrin haulit. Ampumaetäisyys on ollut noin 30 metrin päässä junasta.Kaksi ikkunaa hajosi säröille ja seiniin tuli jälkiä ja ravintolavaunun tuuletusikkuna hajosi, mutta haulit eivät läpäisseet ikkunoita tai seinää.Juna jatkoi pysähtymättä matkaa Ouluun, jossa vaurioita tarkasteltiin paremmin. Sen jälkeen juna jatkoi matkaa Helsinkiin.Tapahtumapaikalla rata kulkee vesistön vieressä, ja välissä on myös puustoa.Ampuminen on voinut tapahtua myös osana metsästystä, kertoo poliisi.pyytää asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä numeroon 0295466458 tai sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi