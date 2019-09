Kotimaa

Korkein oikeus: Punaisia päin ajo yöllä oli törkeä rikos, vaikka ihmisiä ei ollut lähimaillakaan

Autoilija

Helsingin

Korkein

syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, kun hän kääntyi yöaikaan kahdessa risteyksessä päin punaisia liikennevaloja oikealle, vaikka ihmisiä ei ollut lähimaillakaan.Näin linjasi korkein oikeus (KKO) torstaina harvinaisessa ennakkopäätöksessään. Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on vain niukalti korkeimman oikeuden määrittämää oikeuskäytäntöä.Ennakkoratkaisu koski tapahtumia, jotka saivat alkunsa bensiinivarkaudesta. Mies tankkasi autonsa huoltamolla Helsingin Käpylässä ja lähti ajamaan maksamatta polttoainetta.Vartija seurasi huoltamolta autoilijaa. Seurannan aikana vartija näki, että mies ajoi kahdessa eri risteyksessä päin punaisia liikennevaloja kääntyessään oikealle.Teot tapahtuivat yöaikaan, eikä risteyksissä ollut muuta liikennettä. Myös keli ja näkyvyys olivat hyvät.hovioikeus tuomitsi tammikuussa 2018 miehen bensiininäpistyksen lisäksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Lain mukaan liikenneturvallisuuden vaarantaminen on törkeää esimerkiksi silloin, kun autoilija laiminlyö pysähtymisvelvollisuuden. Törkeältä tekomuodolta edellytetään lisäksi, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.Korkein oikeus myönsi miehelle valitusluvan siltä osin, oliko punaisia päin ajaminen tässä tapauksessa omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa.Mies vaati valituksessaan, että hänet tuomittaisiin törkeän sijasta perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Hän vetosi siihen, ettei risteyksissä ollut ajon aikana yöllä muuta liikennettä. Myös keli ja näkyvyys olivat hyvät.oikeus ei hyväksynyt miehen vaatimusta eikä perusteluita vaan katsoi tapahtumien kokonaisarvioinnin perusteella hänen syyllistyneen rikoksen törkeään tekomuotoon.Miehen toiminta oli KKO:n mukaan omiaan aiheuttamaan vaaraa ensinnäkin siten, että hän olisi voinut itse törmätä muihin tienkäyttäjiin. Toiseksi muut tienkäyttäjät olisivat voineet joutua äkillisesti väistämään autoilijaa ja joutua siksi onnettomuuteen.Korkein oikeus myönsi, ettei punaisia päin ajaminen aiheuttanut konkreettista vaaraa. Kyse oli kuitenkin kuljettajasta riippumattomasta sattumasta, sillä risteyksissä ei sattunut olemaan ajohetkellä muita ihmisiä.Mikään ei viittaa siihen, että mies olisi ajanut punaisia päin erityisen varovaisesti.Korkein oikeus otti arvioinnissaan huomioon myös sen, että kyseiset risteykset ovat suuria ja vilkkaasti liikennöityjä. Lisäksi ne sijaitsevat tiiviisti asutulla kaupunkialueelle.Risteyksissä on liikennettä myös yöaikaan. Niissä on ajotien lisäksi kevyen liikenteen väylä ja suojateitä.Vahinkojen todennäköisyyttä vähensi KKO:n mukaan puolestaan se, että teot tapahtuivat yöaikaan hyvässä ajokelissä.