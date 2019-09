Ville Jaatinen on jengi­pomo ja neljännen polven rikollinen – nyt hän kertoo, millaista on istua jengiläisenä vankilassa Järjestäytyneen rikollisuuden vaikutusvaltaa on kitketty jo yli 15 vuoden ajan vankiloista sijoittamalla jengiläisiä samoihin paikkoihin. Tänä keväänä ja kesänä viranomaiset ovat avautuneet medialle United Brotherhoodin vallan lisääntymisestä vankiloissa.