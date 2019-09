Kotimaa

Varhaiskasvatuksen laatu heittelee päivä­kodeissa – erot lasten välillä voivat näkyä vielä koulussa

Maksuttomuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Puutteet