Norwegianin lentäjä puhalsi alle puoli promillea – tutkinta lopetettiin, koska verikoetta ei lain mukaan voitu tehdä

Kotimaa

Norwegianin lentäjä puhalsi alle puoli promillea – tutkinta lopetettiin, koska verikoetta ei lain mukaan voitu

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentäjää