Kotimaa

Irma Jääskeläinen yritti helpottaa parkkipirkon työtä, mutta syyllistyi vahingossa pysäköinti­virheeseen

”Katsottiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppavisiitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huomautukselle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

”Mikä se tarkoitusperä olisi, jos niitä olisi kaksi tai kolme tai vaikka sata.”

Uuden lain myötä pysäköinnistä voi ilmoittaa vaikka paperilapulla

Vaikka

Ensi

”Jos on epävarma, on syytä hypätä valvojan housuihin ja arvioida, miltä tilanne näyttää.”

Esityksen