Kotimaa

Nellimin James Dean

Poika

Lähes

pantiin ahkioon, ja poro valjastettiin ahkion eteen.Niin alkoi talvisodan syttyessä pienen kolttasaamelaisen poikavauvan Jaakko Gauriloffin https://www.hs.fi/haku/?query=jaakko+gauriloffin evakkotaival, ja niille sijoille se uhkasi saman tien myös päättyä.Kun vanhemmat olivat saaneet sidottua Gauriloffin ahkioon, eteen valjastettu poro säikähti yhtäkkiä jotakin ja säntäsi juoksuun. Ahkio lensi ylösalaisin lumikinokseen – Gauriloff mukanaan.Vanhemmat pelästyivät: nyt taisi pojalle käydä huonosti.Pojalla oli kuitenkin onnea matkassa, ja vanhemmat löysivät kinoksesta nukkuvan vauvan.”Eihän se jätkä edes herännyt siihen”, Gauriloff sanoo ja nauraa perään.80 vuotta myöhemmin Jaakko Gauriloff seisoo Sevettijärven koulun pihalla Inarin kunnan koilliskulmassa ja yrittää muistella elämänsä eri käänteitä.”Kaikenlaista sitä on ollut”, hän huokaa.

Jaakko Gauriloff

Kolttasaamelaiset

Muisteleminen on vaikeaa, sillä ajatukset ovat muualla ja rintaa puristaa suru. Vain muutamaa päivää aiemmin Gauriloff on saanut ikäviä uutisia: hänen veljensä, Ruotsiin muuttanut kitaristi Leo Gauriloff https://www.hs.fi/haku/?query=leo+gauriloff on kuollut.Jaakko Gauriloff on saapunut Sevettijärvelle viettämään kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlaa. On kulunut 70 vuotta siitä, kun jatkosodassa menetetystä Petsamosta evakuoidut koltat pääsivät muuttamaan uusille asuinsijoilleen Inarin itäosiin.Kolttasaamelaisena iskelmälaulajana tunnetuksi tulleen Jaakko Gauriloffin olisi tarkoitus esiintyä Sevettijärvellä illalla omassa 80-vuotisjuhlakonsertissa. Veljen poismenon vuoksi Gauriloff on kuitenkin päättänyt esittää vain neljä kappaletta.”Tuntuu vaikealta laulaa, kun sydän itkee”, Gauriloff sanoo.syntyi Petsamon Suonikylässä maaliskuussa 1939.Perhe oli kolttasaamelainen ja eli perinteistä vuotuiskierron mukaista elämää, jossa asuinpaikkaa vaihdettiin vuodenaikojen mukaan. Talvet asuttiin yhteisessä talvikylässä muiden perheiden kanssa.Kun talvisota syttyi, Suonikylän siidaan eli lapinkylään kuulunut Gauriloffin perhe joutui muiden kolttien tapaan lähtemään evakkoon. Jaakko Gauriloff ei muista, minne perhe päätyi, olihan hän sodan syttyessä vasta vauva.”Minähän olen nuori poika vielä – täyttänyt vasta 80”, hän sanoo.Sen Gauriloff kuitenkin tietää, että talvisodan jälkeen perhe palasi muutamaksi vuodeksi takaisin Suonikylään.”Venäläiset eivät olleet polttaneet taloja vielä silloin.”Sitten alkoi toinen sota ja koltat joutuivat lähtemään karjalaisten tavoin evakkoon uudestaan. Heidät sijoitettiin Kalajoelle. Gauriloff oli kolme–neljävuotias.”Lähdimme taas pois, emmekä päässeet enää koskaan takaisin.”ovat yksi kolmesta Suomessa asuvasta saamelaisesta alkuperäiskansasta. He ovat Suomen saamelaisryhmistä pienin, eivätkä monet suomalaiset tiedä heidän olemassaolostaan mitään.”Meillä on ihan oma kieli ja kulttuuri, joka on ainutlaatuinen koko maailmassa”, sanoo Kolttakulttuurisäätiön asiamies Mari Korpimäki. https://www.hs.fi/haku/?query=mari+korpimaki. ”Meillä on esimerkiksi oma katrillitanssiperinne. Olemme tanssineet aina, toisin kuin muut saamelaiset.”

Kolttasaamelaisten tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta heitä arvioidaan asuvan Suomessa 600–800. Jaakko Gauriloff on heistä tunnetuimpia. Hän on tehnyt lauluillaan suomalaisille tunnetuksi uhanalaista äidinkieltään, koltansaamea.Gauriloffin ura iskelmälaulajana käynnistyi 1960-luvun alussa, kun hän osallistui iskelmälaulukisoihin Sodankylässä. Silloiset iskelmälaulukisat muistuttivat nykypäivän Idolseja.”Ensin oli koelaulut. Meitä lähti koelauluihin kuusi kaverusta, joista neljä tipahti heti”, Gauriloff kertoo.

Gauriloff

Gauriloffin

”Nellimin

”Sitten alkoivat varsinaiset kilpailut, joissa kuusi parasta pääsi seuraavalle kierrokselle ja heistä kolme parasta loppukilpailuun. Minulla kävi onni, ja olin heidän joukossaan.”Komeaääninen Gauriloff voitti lopulta koko kisan.”Kun esiinnyin, kaikki muu unohtui. Oli niin mukava laulaa.”ihastui iskelmämusiikkiin jo lapsena. Kotona oli gramofoni, jolla Gauriloff soitti Olavi Virran https://www.hs.fi/haku/?query=olavi+virran ja Veikko Tuomen https://www.hs.fi/haku/?query=veikko+tuomen levyjä.”Opettelin Hopeiset kuut ja kaikki.”Kun Olavi Virta sitten saapui 1950-luvun puolivälissä kiertueelle Ivaloon, 16-vuotias kolttapoika lähti katsomaan idoliaan.Sota oli takanapäin, ja perhe oli asettunut asumaan Nellimin Nilijärvelle, noin 40 kilometrin päähän Ivalosta. Nuori Olavi Virta -fani taittoi matkan pyörällä.Virran laulu teki Gauriloffiin vahvan vaikutuksen.”Päätin silloin, että minäkin laulan tulevaisuudessa.”perheen päätyminen Nellimin Nilijärvelle oli pitkä prosessi.Kun sota päättyi, kolttien asuttamiseksi luotiin suunnitelma, jonka mukaan Suonikylän kolttien olisi pitänyt muuttaa Inarijärven pohjoispuolelle Sevettijärven alueelle.Jaakko Gauriloffin vanhemmat eivät kuitenkaan tahtoneet Sevettijärvelle. Se oli heidän mielestään hankalassa paikassa, eikä siellä ollut nuorelle polvelle töitä. Kaiken kukkuraksi talot olivat kaukana toisistaan ja naapuriin oli pitkä matka.”Vanhempani kieltäytyivät lähtemästä sinne. Saimme lopulta kolttatilan Nilijärveltä vuonna 1956”, Gauriloff kertoo.Kolttien uudet asuinalueet levittäytyivät laajalle. Samalla perinteinen vuotuismuutto lakkasi ja vanha talvikyläkulttuuri kuoli.”Siitä se kielen kuolema alkoi”, Gauriloff sanoo ja viittaa koltansaamen uhanalaiseen asemaan. James Dean https://www.hs.fi/haku/?query=james+dean ” ja ”maailman pohjoisin iskelmälaulaja”.Niin Suosikki-lehti kuvaili Jaakko Gauriloffia jutussa, jonka se teki nuoresta laulajasta 1960-luvun alussa. Jutun ilmestymisen jälkeen Gauriloffin suosio ampaisi nousuun ja Nellimiin satoi fanipostia.”Se oli kauheaa. En saanut enää olla rauhassa”, Gauriloff muistelee.

Kun