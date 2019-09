Kotimaa

Norjassa tuli jälleen ilmi mystisiä koirien sairastumisia ja lisää kuolintapauksia

on jälleen ilmoitettu joitakin uusia koirien sairastumistapauksia. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että maan elintarvikeviranomaisen mukaan maassa on todettu 5–6 koiran sairastuneen tuntemattomaan tautiin perjantain ja lauantain välisenä yönä ja niistä kaksi on jo kuollut.Elintarvikeviranomainen sanoo oireiden olevan samanlaisia kuin aiemmissa tapauksissa eli oksentelua ja veristä ripulia. Viranomaisen mukaan vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.tiedossa oli 30–40 sairastunutta koiraa, ja yli 20 koiraa on kuollut. Suurin osa tapauksista on tullut esille Oslon alueella, mutta sairastuneita on ympäri Norjaa.Sairastumisten syitä on selvitetty esimerkiksi tautiin kuolleiden koirien ruumiinavauksilla. Niissä koirista on löydetty kahta eri bakteeria, joiden mahdollinen yhteys kuolemiin ei kuitenkaan ole varmaa. NRK:n haastattelema elintarvikeviranomainen uskoo, että vastauksia kysymyksiin voidaan saada noin viikon kuluessa.viitteitä vastaavasta epidemiasta ei Ruokaviraston mukaan ole havaittu. Virasto kannusti jo aiemmin tällä viikolla välttämään koirien kuljettamista Norjasta Suomeen ja päinvastoin.Suomen Kennelliiton hallitus on kieltänyt Norjassa asuvien koirien osallistumisen Kennelliiton alaisiin koiratapahtumiin Suomessa. Vastaavia linjauksia ovat tehneet Ruotsin ja Tanskan kennelliitot. Norjan kennelliitto puolestaan kertoi, että suuri osa viikonlopun koiratapahtumista peruttiin tautitapausten vuoksi.