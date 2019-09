Kotimaa

Espoolaisessa laboratoriossa kehitetään proteiinia, jolla astronautit ehkä ruokitaan tulevalla Mars-matkalla

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiilen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Solar Foods

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalainen proteiini-innovaatio koppasi maailman suurimman design-palkinnon