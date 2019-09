Kotimaa

Poliisi tehosti huumevalvontaa hiphop-festivaalin vuoksi Seinäjoella: lähes 50 huumausainerikosta

Seinäjoella on kirjattu kahden viime päivän aikana kaiken kaikkiaan lähes 50 huumausainerikosta, kertoo Pohjanmaan poliisi tiedotteessaan.



Poliisi oli tehostanut huumausainevalvontaa viikonloppuna SHHF 2019 -hiphopfestivaalin vuoksi. Huumerikoksista 34 oli käyttörikoksia ja neljä huumausainerikoksia. Poliisi takavarikoi muun muassa kannabista, amfetamiinia ja ekstaasia.



Valvonta on poliisin mukaan lisännyt kohdattujen tapausten määrää. Pohjanmaan poliisin tilannekeskuksen mukaan tavanomaisena viikonloppuna huumausainerikoksia on viitisen kappaletta.