Työnantaja painosti naista irtisanoutumaan itse, muuten uhkana oli tekaistu varoitus huonosta työtuloksesta ja perusteettomat potkut

Kotimaa

Työnantaja painosti naista irtisanoutumaan itse, muuten uhkana oli tekaistu varoitus huonosta työtuloksesta ja

Korkein oikeus

Neuvotteluissa

Tässä

KKO painotti,

(KKO) on julistanut mitättömäksi irtisanoutumissopimuksen, jonka työntekijä oli joutunut allekirjoittamaan parin tunnin neuvottelujen päätteeksi.KKO piti sopimusta kunnian vastaisena ja arvottomana. Työntekijälle tulleessa neuvottelukutsussa ei ollut mainittu, että asia koskee työsuhdetta. Hänellä ei myöskään ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa eikä hänelle annettu harkinta-aikaa.Nainen oli työskennellyt logistiikkayhtiössä myyntitöissä noin kuusitoista vuotta. Vuonna 2014 hän sai yllättäen kutsun parin päivän päästä pidettävään neuvotteluun. Siellä hänelle esitettiin luonnos sopimuksesta, jonka mukaan hän irtisanoisi itsensä. Sopimuksessa oli myös salassapitoehto, ja kumpikin osapuoli sitoutui siihen, ettei esitä toista kohtaan mitään vaatimuksia.Naisen pyynnöstä neuvotteluissa pidettiin lyhyt tauko. Sinä aikana hän soitti sukulaiselleen, ja tämä neuvoi häntä pyytämään harkinta-aikaa. Nainen sanoi, ettei se ole mahdollista. Nainen soitti myös esimiehelleen. Tämä puolestaan sanoi, että erosopimus on naisen kannalta paras vaihtoehto.sopimuksen vaihtoehtona oli esillä niin sanottu exit-menettely. Naiselle olisi annettu varoitus huonosta työtuloksesta, ja lopputuloksena olisi voinut olla irtisanominen. Jos hän allekirjoittaisi sopimuksen, hän saisi hyvän työtodistuksen, muussa tapauksessa ei.Sopimuksessa irtisanoutumisen ehdot oli määritelty selvästi huonommiksi kuin siinä tapauksessa, että työnantaja olisi antanut naiselle potkut. Esimerkiksi irtisanomisaika oli yksi kuukausi, vaikka naiselle olisi kuulunut kuuden kuukauden irtisanomisaika.Painostettuna nainen allekirjoitti sopimuksen, mutta parin viikon päästä hän riitautti sen. Hän hävisi jutun käräjä- ja hovioikeudessa, mutta KKO:ssa hän voitti.KKO huomautti, että työnantajalla ja työntekijällä on oikeus sopia työsuhteen päättymisen ehdoista. Sopimus kuitenkin syrjäyttää työsopimuslain irtisanomista koskevat säännökset vain, jos työntekijä on sitoutunut sopimukseen vapaasta tahdostaan.Tämä edellyttää, että työnantaja järjestää neuvotteluolot sellaisiksi, että työntekijällä on riittävästi aikaa ja muutoinkin asianmukaiset edellytykset harkita sopimusta ja sen ehtoja ennen sitoutumistaan siihen.tapauksessa oli riidatonta, ettei työnantajalla ollut perustetta potkuille.KKO:n mukaan jo päättämissopimuksen esittäminen osoittaa, että työnantajan tavoitteena oli saada naisen työsuhde päättymään.Nainen oli joutunut allekirjoittamaan sopimuksen kahden tunnin kuluttua siitä, kun hän oli ensimmäisen kerran kuullut asiasta. Suurimman osan tästä ajasta hän keskusteli työnantajan edustajien kanssa.Naiselle annettiin vaihtoehdot, joiden etujen ja haittojen punnitseminen oli huomattavan vaativaa. Harkinta myös edellytti vertailuja vaihtoehtojen oikeudellisesta ja taloudellisesta merkityksestä, KKO jatkoi.että naisella olisi tullut olla riittävästi harkinta-aikaa ja mahdollisuus asiantuntevan avun käyttämiseen.”Noin kahden tunnin aika on kuvatuissa olosuhteissa ollut selvästi riittämättömän lyhyt käytettäväksi oman työsuhteen päättämistä koskevan sopimuksen harkitsemiseen”, KKO lausui.Työnantaja oli siis järjestänyt naisen tilanteeseen, joka oli omiaan heikentämään järkevän päätöksenteon edellytyksiä. Näin ollen sopimukseen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota, joten se on pätemätön.KKO määräsi yhtiön maksamaan naiselle irtisanomisajan palkkaa kuuden kuukauden ajalta, vuosilomakorvauksen sekä vuoden palkan korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Yhteensä maksettavaa tuli yli 65 000 euroa sekä korot.