Kotimaa

Tietokatkoksessa kadonneet rangaistukset näyttävät olevan suurelta osin sakkoja

Oikeusrekisterikeskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006232857.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeusministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy