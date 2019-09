Järjestäytynyt rikollisuus on lannistanut osan Euroopasta lähes polvilleen, mutta Suomessa on vielä toivoa, sanoo rikollisuuden torjuntaa johtava Jari Liukku

Kotimaa

Järjestäytynyt rikollisuus on lannistanut osan Euroopasta lähes polvilleen, mutta Suomessa on vielä toivoa, sa

Suomi

hoodia vastaan – krp:n mukaan vapaana on enää joitakin kymmeniä UB:n jäseniä, mutta ”tyhjiö täyttyy tietysti”

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006233104.html

Liukku

Liukun

Suomen

Euroopassa

Liivijengi

kieltoon: jengi on järjestäytynyt sotilaalliseen tapaan

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006233767.html