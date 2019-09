Kotimaa

Rikosseuraamuslaitos epäilee vankiloiden henkilö­kunnan salakuljettavan kiellettyä tavaraa vangeille

Risen asiantuntijalausunnon mukaan on viitteitä siitä, että vankiloiden henkilökunnan jäseniä osallistuu kielletyn tavaran salakuljettamiseen vangeille. Asiasta kertoi ensimmäisenä Aamulehti.Lausunnon mukaan kaikkein suljetuimmilta osastoilta löytyy säännöllisesti puhelimia, teräaseita, huumausaineita sekä muita niin sanottuja kiellettyjä tavaroita. Tämä viittaa lausunnon mukaan siihen, että henkilökunnan jäseniä osallistuu ainakin puhelimien ja niiden käyttöön liittyvien tarvikkeiden salakuljettamiseen vangeille.Myös STT:n saama lausunto on osa Poliisihallituksen viime viikolla nostaman kanteen todistusaineistoa. Syyttäjä ja Poliisihallitus vaativat, että United Brotherhood -jengi ja sen alaisuudessa toimiva Bad Union -organisaatio määrätään välittömästi väliaikaiseen toimintakieltoon ja ne julistetaan lakkautetuiksi.Kanteessa vaaditaan myös asettamaan tehosteeksi 3 000 euron uhkasakko, joka lankeaisi maksettavaksi jengille tai jengiläiselle, jos toiminta jatkuu.Vangeilta saatujen tietojen mukaan on myös syytä epäillä, että vankilahenkilökuntaa on yritetty painostaa toimimaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvien vankien hyödyksi.on voitu myös käyttää tavaroiden salakuljettamiseen heidän tietämättään. Vankila-alueelle tuleviin kulkuneuvoihin on saatettu esimerkiksi piilottaa aineita tai esineitä, joita vankilaan halutaan toimitettavan.Vankiloista on löytynyt henkilökunnan jäsenten henkilökohtaisia tietoja sisältäviä listoja. Listoissa on Risen mukaan muun muassa United Brotherhoodin kannalta hankalien virkamiesten osoitteita, autojen ja perävaunujen rekisterinumeroita sekä veneiden tunnistetietoja.Tällä toiminnalla yritetään erityisesti herättää pelkoa ja huolta viranomaisissa sekä heidän läheisissään.United Brotherhoodin järjestelmälliseksi kuvaillulla painostuksella on vaihteleva onnistumisprosentti. Vankiloiden toimintakulttuurista riippuu, miten jengi saa henkilökunnan toimimaan haluamallaan tavalla.Osa vankiloiden henkilökunnastakin pelkää United Brotherhoodin jäseniä. Lausunnossa kerrotaan, että osa pelkää toimia jengin hallinnoimilla osastoilla ja puuttua ryhmän jäsenten luvattomaan käyttäytymiseen.Brotherhood on Risen mukaan Suomen vankiloissa vaikutusvaltaisin ja pelätyin rikollisorganisaatio. Muut ryhmät joutuvat toimimaan sen alaisena ja saamaan siltä luvan rikolliseen toimintaan.Ryhmän ideologian keskiössä on muun muassa oman jengin edun asettaminen muiden yläpuolelle. United Brotherhoodin korostama veljeys ei ulotukaan organisaation ulkopuolelle. Lausunnon mukaan kaikki United Brotherhoodin tai sen ystäväjengien ulkopuoliset henkilöt ovat vapaasti jengin jäsenten hyväksikäytettävissä.Oman edun tavoittelu johtaa vankilaolosuhteissa muun muassa siihen, että jengi pyrkii hallitsemaan vankiyhteisöä ja hankkimaan jengin jäsenille hyötyjä vankilan sisällä rikollisin keinoin.Jengin valta-asema perustuu muun muassa siihen, että se on osoittanut olevansa valmis käyttämään rankkaa väkivaltaa organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.Brotherhoodin jäsenet pyrkivät auttamaan vankilassa olevia jäseniään kaikin keinoin riippumatta siitä, mitä rikoksia he mahdollisesti ovat tehneet.Heitä tuetaan muun muassa henkilökohtaisen yhteydenpidon myötä, jota tehdään kirjeiden ja puheluiden välityksellä sekä tapaamisissa. Tämän lisäksi heille salakuljetetaan tavaroita ja heitä avustetaan rahallisesti. Rahaa vankilassa oleva jäsenistö saa satunnaisina tilisiirtoina tai tapaamisissa tuotuina rahalahjoina.Vapautuessaan United Brotherhoodin jäsen on voinut saada jengiltä käyttöönsä vaikkapa auton ja joskus vuokra-asunnonkin. Jengiläiset maksavat organisaatiolle kuukausittaista maksua toiminnan ylläpitämiseksi.Poliisin mukaan United Brotherhood perustettiin keväällä 2010 yhdistämällä tuolloin itsenäisinä toimineet ryhmät Me Olemme Rikollisten Eliittiä (M.O.R.E), Natural Born Killers (N.B.K.) ja Rogues Gallery (R.G.).Lakkauttamisvaadetta perustellaan kanteessa muun muassa sillä, että jengi on viranomaisten mukaan laissa kielletty sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt yhdistys. Viranomaisten mukaan United Brotherhoodin toimialoja ovat erityisesti huumekauppa ja kiristys ja toiminnan tarkoituksena on hankkia taloudellista hyötyä rikoksia tehtailemalla.