Kotimaa

Perjantai on epäonnenpäivä etenkin liikenteessä: vahinkojen määrä kasvaa viikonlopun kynnyksellä 13 prosenttia

Perjantai 13.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Otin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantain