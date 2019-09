Kotimaa

Pudasjärven mönkijäsurmasta syytetty mies määrättiin mielentilatutkimukseen

käräjäoikeus määräsi perjantaina Pudasjärven poikkeuksellisesta henkirikostapauksesta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko vuonna 1984 syntynyttä miestä pidettävä erittäin vaarallisena.Oikeudenkäynti koskee tapausta, jossa pudasjärveläinen mies ammuttiin kiväärillä kuoliaaksi lähellä kotiaan tämän vuoden tammikuussa. Hän oli mennyt vaatimaan hetkeä aiemmin varastettua mönkijää takaisin.Käräjäoikeus katsoi perjantaina välituomiossaan, että vuonna 1984 syntynyt mies oli ampunut tahallaan vuonna 1960 syntynyttä pudasjärveläistä miestä.Rikosvyyhdistä on syytettynä hänen ohellaan myös vuonna 1973 syntynyt mies ja vuonna 1996 syntynyt nainen. Heitä syytetään muun muassa törkeästä ryöstöstä.Syyttäjä on vaatinut vuonna 1973 syntyneelle miehelle rangaistusta myös avunannosta tappoon. Oikeus katsoi välituomiossaan, että ampuminen tuli hänelle mitä ilmeisimmin yllätyksenä eikä hän siten ole syyllistynyt avunantoon.Kaikki kolme syytettyä ovat oululaisia.alkoi poliisin mukaan Pudasjärven keskustasta, jonne epäillyt olivat tulleet Oulusta. Keskustassa seurueen autosta ammuttiin kohti kerrostaloa.Seurue lähti Pudasjärvelle poliisin mukaan pelottelutarkoituksessa. Autoseurue jatkoi matkaansa Oulun suuntaan, mutta heidän autonsa suistui lumipenkkaan. Kolmikko anasti lähellä sijaitsevan omakotitalon pihasta mönkijän, jolla se oletettavasti yritti hinata penkkaan ajetun auton takaisin tielle.Kun uhri saavutti auton suistumispaikan, häntä ammuttiin. Esitutkinnan mukaan epäillyt menivät surmateon jälkeen uhrin omistamaan omakotitaloon, jossa he pahoinpitelivät uhrin vaimoa. Epäillyt pakottivat naisen tekemään verkkopankissa rahansiirtoja ja anastivat talosta omaisuutta.Nainen siepattiin ja kuljetettiin Ruotsiin. Uhrien omakotitalo tuhottiin polttamalla.liittyy syyttäjän vaatimukseen, että ampuja on tuomittava yhdistelmärangaistukseen. Siinä vankeustuomiota seuraa vielä vuoden mittainen valvonta-aika.Yhdistelmärangaistus voidaan tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena.Syytetty vuonna 1984 syntynyt mies on tuomittu aikaisemmin törkeästä pahoinpitelystä ja tapon yrityksestä.jatkuu mielentilatutkimuksen jälkeen. Käräjäoikeus ratkaisee sitten, mihin rikoksiin syytetyt ovat syyllistyneet.Käräjäoikeus määräsi miessyytetyt pidettäviksi yhä vangittuina. Sen sijaan naissyytetty voi odottaa vapaalla oikeudenkäynnin jatkumista.