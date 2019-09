”Hävettää ja pyydän anteeksi” – Veikkauksen johtaja kehotti vanhalla videolla Veikkauksen tukea saaneita pelaamaan, sillä ”mä maksan sun palkan”

Kotimaa

”Hävettää ja pyydän anteeksi” – Veikkauksen johtaja kehotti vanhalla videolla Veikkauksen tukea saaneita pelaa

”Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006236725.html?share=437e6cc4c9d02166bb29f398689a08d3

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nummikoski

”Huumori on erittäin vaativa laji.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nummikoski

Veikkaus

https://www.hs.fi/talous/art-2000006194495.html

Nummikoski

Veikkauksen

Meriläisen

Meriläinen