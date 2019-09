Kotimaa

Jehovan todistajien vapautus armeijasta kumottiin, nyt enemmistö heistä näyttää hakeutuvan siviili­palveluksee

Selvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jehovan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapautuslain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jehovan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen

Oma

Lilja