Hurjia ylinopeuksia Tampereen seudulla, yksi poliisin pysäyttämä ajoi taajama-alueella yli 120 kilo­metrin tun

Ylinopeutta

poliisilaitoksen partiot pysäyttivät lauantain ja sunnuntaiyön aikana useita autoilijoita, jotka ylittivät roimasti nopeusrajoitukset, poliisi kertoo tiedotteessa.Valtatie 3:lla Tampereen ja Ylöjärven rajalla partio mittasi lauantaina puoli kahdeksan aikaan illalla Lamminpään rampista kovaa vauhtia ajaneen auton nopeudeksi 169 kilometriä tunnissa. Alueella on sadan kilometrin tuntinopeusrajoitus.Autoa ajoi 1980-luvulla syntynyt mies, joka määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.Itsenäisyydentiellä poliisipartiota vastaan tuli hieman puolenyön jälkeen auto, jonka nopeudeksi tutka osoitti 123 kilometriä tunnissa alueella, jossa on voimassa 40 kilometrin tuntinopeus. Ajoneuvoa kuljettanut 2000-luvulla syntynyt kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.Puoli kahden aikaan sunnuntain vastaisena yönä Rajasalmen sillalla Pirkkalassa poliisi pysäytti valtatie 3:lla kuljettajan, joka ajoi 184 kilometrin tuntinopeudella alueella, jossa saa ajaa enintään 100 kilometrin tuntinopeudella. Vuonna 2001 syntyneellä kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Poliisi on saanut hänet aiemminkin kiinni kortitta ajosta.ajaneiden lisäksi poliisi pysäytti lauantaina iltapäivällä Nokialla Turuntiellä naisen, jolla ei ollut ajo-oikeutta. Hän on jäänyt kiinni kortitta ajosta aiemmin jo 25 kertaa vuoden sisällä. Nainen on syntynyt vuonna 1990.