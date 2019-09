Kotimaa

Näin kodin viikko­siivous sujuu kahdeksan sijaan 1,5 tunnissa – Kansalais­opistojen opettajat kertovat, miten

Maanantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aloita kodin järjestäminen vaikka yhdestä hyllystä

”Tavaratulva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omassa

Stressin selättäminen auttaa unen saamisessa

”Uniongelmien

Nukahtaminen

Joudun

Suunnittele hyvin, äläkä pelkää valmisruokia

”Olen

Suunnittelu

Jokaisella

Jos

arki vyöryy taas päälle. Auttaisiko tunteeseen jooga tai mindfulness vai pitäisikö mennä suoraan stressinhallintakurssille? Ainakin ”Taklaa tavarat” -kurssi kuulostaa hyödylliseltä.Kansalais- ja työväenopistojen kurssiesitteistä voi lukea kiireisen nykyihmisen tarpeet: on paljon kursseja rentoutumiseen, itsetuntemukseen, arjen kiireiden selättämiseen ja elämänhallintaan. Yhden illan lyhytkurssit ovat yhä suositumpia.Kaikki eivät kursseille ehdi tai pääse, joten HS kysyi kolmelta opistokurssin vetäjältä arkea helpottavia vinkkejä. Ammattijärjestäjä kertoo, miten kodin järjestäminen helpottaa elämää. Uniterapeutti antaa neuvoja hyvään uneen ja kotitalousopettaja nopeaan arkikokkaukseen.on nykyään valtava. Monet tavarat on hankittu helpottamaan elämää, mutta ajatus kääntyy päälaelleen, jos tavaraa on liikaa. Se voi aiheuttaa pahaa oloa, vaikka kotona pitäisi olla miellyttävää ja rauhoittavaa.Kodin järjestämisellä saa aikaa ja tilaa kodin elämään. Ajan kuluessa koteihin on kertynyt paljon tavaraa. Omat keinot tai voimat eivät aina riitä niiden karsimiseen ja kodin järjestämiseen. Usein ei tiedetä, mistä lähteä liikkeelle.tavaroiden järjestämistä tavaroita pitää karsia ja pysäyttää uuden tavaran tulo kotiin. Heräteostokset on lopetettava. Kun alat tehdä karsintaa, mieti jo valmiiksi, mihin viet poistetut tavarat. Jos poistopussit pyörivät nurkissa, voi tulla kiusaus hakea tavaraa takaisin hyllyyn.Kannattaa valita yksi huone tai yksi hylly, josta aloittaa järjestämisen. Esimerkiksi vessa tai kylpyhuone on pieniä tiloja, joiden tavaroihin ei ole tunnesidettä, ja järjestely onnistuu nopeasti. Se innostaa tarttumaan isompiin kohteisiin.Karsiessa tavaraa kannattaa miettiä, haluaako antaa kullekin tavaralle tilaa kotoa. Käytätkö tätä esinettä tulevaisuudessa? Montako kappaletta saksia tai monetko ulkohousut tarvitset?Vaatekaapissa kannattaa tarkastella vaatteiden määrää ja kuntoa. Mieti, mitä vaatteita käytät jatkuvasti. Kannattaa suosia monikäyttöisiä ja helposti yhdisteltäviä vaatteita. Luovu ’tavoitevaatteista’ eli niistä, joihin suunnittelet joskus mahtuvasi.On yksilöllistä, mikä on kullekin sopiva määrä vaatteita. Usein vaatekaapin karsinnan jälkeen käy niin, että puolen vuoden jälkeen vaatteita haluaa karsia lisää. Koko ajattelutapa muuttuu.Kodin järjestäminen muuttaa myös ostokäyttäytymistä. Kaupassa ostoksia harkitsee tarkemmin. Säästyy rahaa.tekee isoja järjestelyprojekteja, mutta järjestellä voi myös 15 minuuttia päivässä, hylly tai laatikko kerrallaan. Kun järjestelyn pilkkoo osiin, huomaa, että prosessi kuitenkin etenee. Se etenee myös omassa päässä: on helpompi arvioida tavaran tarpeellisuutta ja tehdä luopumispäätöksiä.Hyvän järjestyksen avain on se, että jokaisella tavaralla on oma paikkansa. Iltaisin kannattaa katsoa, että tavarat päätyvät paikoilleen. On myös tärkeää, että säilytyspaikka ei ole tupattu täyteen, jotta sieltä löytää etsimänsä.Säilytystilan lisääminen ei ole usein ratkaisu. Ensin karsitaan ja vasta sitten mietitään, tarvitaanko lisää säilytyskalusteita.kodissani järjestämisen selkein hyöty tuli siivoukseen käytetyssä ajassa. Muutama vuosi sitten käytin kaksikerroksisen talon siivoamiseen lähes kahdeksan tuntia. Aikaa meni tavaroiden siirtelyssä pois imurin ja pölyrätin tieltä.Nyt siivoan saman talon 1,5 tunnissa. Aiemmin haaveilin siivoojasta. Nykyään nautin siivouksesta, koska siihen ei kulu enää pitkää aikaa.Kodin järjestämisessä kannattaa olla kärsivällinen ja itselleen armollinen. Tavaramäärä ei ole hetkessä tullut kotiin eikä se sieltä hetkessä lähdekään.”syyt voi jakaa kolmeen luokkaan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat stressi ja paineet elämässä. Uneen vaikuttavat myös kova viriketulva ja siihen koukuttuminen.Kolmantena tulee suorittaminen: unikouluun tulee ihmisiä, jotka ovat lukeneet unettomuuden hoidosta kaiken ja noudattavat ohjeita. Silti he eivät nuku. On syntynyt traaginen oravanpyörä, jossa unta yritetään saada suorittamalla.Monilla uniongelmaisilla hermosto on jatkuvassa hälytystilassa. Öisin havahdutaan pienimpäänkin rasahdukseen.on ihan konkreettisesti irti päästämistä. Se on vaikeaa nykyihmisille, joilla on tarve hallita elämäänsä. Unikoulussa tutkitaan, miten irti päästäminen onnistuisi. Elämän rauhoittaminen ja virikkeiden karsiminen tekevät tilaa hyvälaatuiselle unelle.Jokaisella on oma tapansa rauhoittua. Se voi olla saunomista, luonnossa liikkumista, joogaa, hierontaa, ystävän kanssa olemista.Lisäksi olisi hyvä, että jokaisella olisi paikka, jossa hän kokee olevansa kannateltu ja hoidettu. Se antaa turvallisuuden ja riittävyyden tunnetta ja kertoo hermostolle, että kaikki on hyvin.Kursseilla annan hoivaa: rentouttavaa kosketushoitoa ja korva-akupunktiota. Käytän unikouluissa myös suggestiivisia syvärentoutuksia. Eli toistan rauhoittavia lauseita, jotka kertovat mielelle, ettei tarvitse olla varuillaan.Kursseilla tärkeitä ovat myös vertaistukikeskustelut. Henkisen tuen lisäksi ihmiset saavat toisiltaan hyviä vinkkejä.myös itse tekemään asioita nukahtamisen eteen. Rauhoitun meditoimalla. Nykyään teen sen hyvin yksinkertaisesti: istun alas, pistän silmät kiinni ja istun hiljaa mitään tekemättä 20–30 minuuttia.Hiljaa istuminen voi tuntua aluksi piinaavalta. Voi olla helpompaa aloittaa meditointi dynaamisella meditaatiolla, jossa mielelle annetaan jotain tekemistä meditaation ajaksi. Netistä löytyy paljon vinkkejä.Uniongelmien kanssa voi tulla toimeen, mutta se vaatii sitkeyttä ja sitoutumista. Itsekään en joka ilta haluaisi istua alas rauhoittumaan. Mutta kun muutaman kerran olen jättänyt sen tekemättä, olen joutunut yöllä nousemaan ylös istumaan.Uniongelmat eivät ole hävinneet, mutta minulla on rutiineja, jotka auttavat hallitsemaan tilannetta riittävästi. Avain on rauhoittuminen.”viisihenkisen harrastavan perheen äiti. Tiedän, että joskus ruuan pitäisi olla puolen tunnin päästä pöydässä, mutta olen vasta kaupassa ja pää lyö tyhjää. Nopealle arkiruualle on tarvetta.On hankalaa, jos vasta työpäivän päätteeksi alkaa miettiä, mitä tänään tekisi ruuaksi ja menee vasta sitten kauppaan.helpottaa ruuanlaittoa. Viikon ruokalistan miettiminen ja ainesten hankkiminen etukäteen on hyvä idea. Itse ruuanlaitto on nopeaa, kun on tiedossa, mitä aikoo kokata, ja ainekset ovat valmiiksi kaapissa.Keitot ja erilaiset kastikkeet riisille tai pastalle ovat näppäriä ja nopeita ruokia.Kiirepäivän pelastajaruokia ovat myös munakas ja ruokaisa sekasalaatti. Molempiin voi laittaa jääkaapista löytyviä tähteitä, ja molemmat valmistuvat nopeasti.Jollekin päivälle voi suunnitella pataruuan, jonka hauduttaa edellispäivänä valmiiksi. Seuraavana päivänä pitää vain keittää perunat, riisi tai pasta. Ruokaa voi tehdä myös isomman annoksen, jolloin samaa ruokaa riittää useaksi päiväksi tai pakastettavaksi.on varmasti samat perusruuat, joita tekee usein, koska koko perhe tykkää niistä. Itselläni niitä ovat jauheliha- ja kanakastike, tortillat, makaronilaatikko, lohikeitto, jauhelihakeitto, kasvissosekeitto, texmex- ja kanasalaatti sekä pinaattikeitto ja -letut.Wokki kypsyy tosi nopeasti, mutta pilkkominen vie aikaa. Siinä voi hyvin oikaista ja ostaa valmiiksi pilkottuja kasviksia pakastealtaasta. Nykyään niitä saa tuorepussissakin.Puolivalmisteet ja einekset ovat hyvä apu kiireiseen arkeen. Niitä voi yhdistää itse tekemään. Pakastealtaiden tarjontaa kannattaa tutkia.ruuanlaitossa aikaavievin osuus on kaupassa käynti, voi harkita kaupan ostospalveluita, joissa pakataan ostokset valmiiksi tai tuodaan kotiovelle.Ei kannata tavoitella sankarinviittaa, vaan tehdä itse sen verran kuin ehtii ja kykenee. Ja aina kannattaa yrittää osallistaa myös muita perheenjäseniä ruuan valmistamiseen.