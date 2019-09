”Tyttöjen maailma on koventunut” – tytöt kärsivät yksinäisyydestä ja väkivallasta poikia useammin, paljastaa tuore kysely

Kotimaa

”Tyttöjen maailma on koventunut” – tytöt kärsivät yksinäisyydestä ja väkivallasta poikia useammin, paljastaa t

Suurin

”Sosiaalisesta mediasta välittyy kuvia siitä, millainen tytön ja naisen kuuluisi olla.”

Osa

Kouluterveyskyselyn

Pitkäaikaiset yksinäisyyden kokemukset ovat niin kuormittavia, että ne heijastuvat fyysisen terveydentilan kokemukseen.

Noin

Toissa vuonna 18 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista tytöistä kertoi ahdistelusta ja ehdottelusta. Tänä vuonna heidän osuutensa oli 27 prosenttia.

Maailmanlaajuinen

Kouluterveyskyselyssä

”Tytöt kertovat useammin häirinnästä ja väkivallasta, mutta pojat kokevat saavansa siihen useammin tukea.”

Lapsiin