Kotimaa

”Stereotypiaharha” lisää tyttöjen pahoinvointia: ”Tyttöjen pitäisi olla hyviä koulussa, kauniita, ja vielä muo

Kouluterveyskyselyn

Tytöiltä odotetaan koulussa pärjäämistä, heidän on Longan mukaan oltava ”mukavia, hyväntuulisia ja hyvin käyttäytyviä”.

Eräissä

Pojat arvioivat itseään useammin toiminnan kautta, normaalipainoiset tytöt murehtivat ja vertaavat itseään luurangon laihoihin malleihin.

Myös

