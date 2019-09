Kotimaa

Sateiden puuskittaisuus on vaikeuttanut puinteja valtaosassa maata

Syyskuun

Syysviljojen sato keskimääräistä parempi

Syyskuun lopun säät jännityksen aiheena

Haasteellinen kasvukausi muuttaa viljelysuunnitelmia