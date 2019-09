Lähes puolet ammattikoulujen tytöistä on kokenut Helsingissä seksuaalista häirintää – Katso HS:n laskurista, mikä on kotikuntasi tilanne

Kotimaa

Eniten nuoret kokevat Kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalista häirintää netissä tai puhelimessa. Kokemusten määrä on kasvanut rajusti https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006241161.html parin viime vuoden aikana. Seuraavaksi eniten häirintää kohdataan julkisissa tiloissa.



Kouluissa tapahtuva häirintä on kyselyn mukaan harvinaista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että oppilaitokset voisivat sulkea ongelmilta silmiään, vaikka häirintää ei tapahtuisikaan koulupäivän aikana, Pajunen sanoo.



”Helposti ajatellaan, että jos ahdistelua ei tapahdu kouluissa, miksi koululla pitäisi olla siitä vastuuta. Mutta oppilaitokset eivät ole vain tiettyjen tietojen tarjoamista varten, vaan esimerkiksi lukiokoulutuksen tavoitteena on ihan lain mukaan tukea opiskelijoiden kasvua tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi.”



Lukioissa vain 39 prosenttia opiskelijoista on saanut tukea koulun aikuiselta seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan. Se on vähän, Pajunen sanoo. Omilta vanhemmilta tai ystäviltä tukea seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan oli saanut yli 90 prosenttia lukiolaisista.



”Nuoret viettävät ajasta todella paljon koulussa, joten ympäristön pitäisi olla sellainen, että sieltä saa tukea ja turvaa.”



Sakki ry:n Tenkasen mukaan oppilaitoksissa on ongelmia seksuaaliseen häirintään puuttumisessa, eikä kaikissa tehdä edes lain minimivaatimukset täyttäviä tasa-arvosuunnitelmia.



”Kaikissa oppilaitoksissa pitäisi olla tiedossa, kehen voi olla yhteydessä, jos kohtaa häirintää ja miten prosessi etenee. Esimerkiksi kuraattoripalveluissa pitäisi olla tarvittavat resurssit näiden asioiden käsittelemiseen.”



Myös SLL:n Pajunen painottaa, että opiskelijahuollon palveluissa pitää olla valmius tukea häirintää kohdanneita nuoria. Seksuaalikasvatuksen kautta kaikille on annettava tietoa ja ymmärrystä siitä, millainen käytös on sopivaa.



”Myös vuorovaikutus- ja empatiataitojen vahvistaminen koko koulutuspolun ajan on tosi tärkeää”, hän sanoo.