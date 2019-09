Kotimaa

Poliisiammatti­korkeakoulun opettajaa epäillään kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta, osa rikos­epäilyistä eht

Poliisiammattikorkeakoulun

Kuuden

opettajana toimineen ylikonstaapelin epäillään ahdistelleen seksuaalisesti naisoppilaita. Tapauksen esitutkinta on valmistunut, ja rikosepäilyt ovat siirtyneet syyteharkintaan.Ylikonstaapelin epäillään syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttöön ja kahteen seksuaaliseen ahdisteluun. Hänen epäillään käyttäytyneen epäasiallisesti sekä virantoimituksessa että vapaa-ajalla.epäillyn seksuaalisen ahdistelun osalta esitutkinta lopetettiin viemättä rikosepäilyjä syyteharkintaan. Kolmessa tapauksessa perusteena oli se, että asianomistaja ei esittänyt rangaistusvaatimusta. Kolmessa muussa tapauksessa epäilty rikos on ehtinyt vanhentua.Ylikonstaapeli on työskennellyt voimankäytön opettajana Poliisiammattikorkeakoulussa. Hänet on pidätetty virastaan.Poliisiammattikorkeakoulu sijaitsee Tampereen Hervannassa.