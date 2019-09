Miesten epäillään raiskanneen lapsia ja kuvanneen tekoja suorana verkkoon, poikkeuksellisista epäilyistä nostettiin syytteitä

Kotimaa

henkilöä vastaan on nostettu syytteitä poikkeuksellisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä Pohjanmaalla. Rikosepäilyt ovat osa laajaa kokonaisuutta, josta keskusrikospoliisi tiedotti viime keväänä.Suomalaismiesten epäillään muun muassa raiskanneen lapsia, kuvanneen tekojaan ja jakaneen niistä tehtyjä tallenteita. Esitutkinnan mukaan hyväksikäytettyjä uhreja on kuusi.Epäiltyjen toimintaan on poliisin mukaan liittynyt saatananpalvontaa, natsismia ja erilaisia fetissejä.Keskusrikospoliisi on epäillyt, että yksi seksuaalirikoksen uhreista on huumattu metamfetamiinilla. Poliisi on myös kertonut, että törkeimmässä tapauksessa huumattua suomalaislasta raiskattiin kymmenen tuntia.Poliisin mukaan seksuaalirikoksia on kuvattu myös suorana verkkoon.Epäillyt seksuaalirikokset ajoittuvat vuosiin 2007–2014 ja kuva-aineistoa koskevat rikokset vuosiin 2007–2017. Teoista epäillyt miehet ovat pääosin kiistäneet rikosepäilyt tai jättäneet ottamatta kantaa, ovatko he syyllistyneet tekoon.vastaan on nostettu syytteet törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä, kuvien hallussapidosta, törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, lapsen hyväksikäytöistä ja törkeistä raiskauksista.Toinen mies on saanut syytteet törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä ja kuvien hallussapidosta.Kolmas epäilty on saanut syytteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Neljättä epäiltyä syytetään muun muassa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.Viidennen epäillyn osalta syyttäjä päätti olla nostamatta syytteitä.Syytteet käsitellään aikanaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.miehet saattavat joutua vastaamaan vielä muihinkin syytteisiin, sillä samaan kokonaisuuteen liittyviä muita rikosepäilyjä on syyteharkinnassa muualla Suomessa.Muiden rikosepäilyjen syyteharkinnat suoritetaan Helsingin ja Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastoissa.