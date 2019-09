Kotimaa

Ruoka­ostosten hiilijalanjälkeä voi nyt arvioida laskurilla: Lappeen­rannassa on ”ilmastoraskaimmat” ruokakori

Isot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S-ryhmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siihen,