Kotimaa

Kansainväliset yliopistolistaukset ovat osin mielivaltaisia yksinkertaistuksia, jotka hukkaavat yliopistojen t

Viime viikolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kvantiteetit ovat mitattavissa, kvaliteetit eivät.”

Toisaalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Yliopistolistauksia pitäisi lukea maltilla ja turhia kiihkoilematta.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy