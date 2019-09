Miestä haukuttiin netissä pedofiilien suojelijaksi ja hänen toivottiin kuolevan, korkein oikeus määräsi viestit poistettaviksi

Kotimaa

Miestä haukuttiin netissä pedofiilien suojelijaksi ja hänen toivottiin kuolevan, korkein oikeus määräsi viesti

Korkein oikeus

Mies vaati

KKO viittasi

Nyt kyse

Miehelle

(KKO) on määrännyt keskeytettäväksi kahden MV-lehden artikkelin jakelun. Artikkelien sisällön perusteella on ilmeistä, että niiden julkaiseminen on rangaistavaa yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä, KKO katsoi.Määräys koskee myös joitakin artikkeleihin liittyviä kommentteja.KKO linjasi maanantaina antamassaan ennakkopäätöksessään sitä, millä perusteilla verkkoviestin jakelu voidaan määrätä keskeytettäväksi. Tämä tarkoittaa käytännössä viestien poistamista netistä.Kyse oli kahdesta kirjoituksesta, joissa erästä miestä nimitettiin nettivasikaksi, koska hän oli kyseenalaistanut erään keskustelufoorumin tavan julkaista seksuaalirikoksista tuomittujen nimiä. Miestä kutsuttiin artikkeleissa pedofiilien suojelijaksi ja hänen sanottiin vainoavan keskustelufoorumin ylläpitäjää.Keskustelussa miestä toivottiin ”mielisairaalaan suljetulle osastolle loppuelämäksi” ”tai hautaan olisi parempi”. Hänen myös vihjailtiin olevan ehkä itsekin pedofiili.Miehestä julkaistiin nimi, salaa otettu kuva, asuinpaikkakunta, aiempi työnantaja ja ammatti.oikeudessa, että verkkoviestien jakelu keskeytetään, koska ne loukkaavat hänen yksityiselämänsä suojaa. Helsingin käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät vaatimuksen, mutta KKO päätyi toiseen ratkaisuun.Asian arvioinnissa on KKO:n mukaan otettava huomioon useita seikkoja. Yksi niistä on henkilön asema. Yleisölle tuntematon yksityinen henkilö saa erityisen vahvaa yksityiselämän suojaa.Merkitystä on myös sillä, ovatko tiedot totta ja miten vakavasti yksityiselämään on tunkeuduttu. Silläkin on merkitystä, millaisia seurauksia teosta on tullut.Vastakkain on punnittava yksityiselämän suojaa ja sananvapautta. Sananvapauden rajoittamiseen tulee suhtautua pidättyvästi, kun kyse on keskustelusta, jolla on yleistä mielenkiintoa.myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksiin. Se on katsonut, että loukkauksen tulee ylittää tietty vakavuusaste, jotta yksityiselämän suojan piiriin kuuluvaa henkilökohtaisen kunnian ja maineen suojaa voidaan katsoa loukatun.Suuri on netissä julkaistuista loukkaavista kommenteista on vähäpätöisiä tai ne eivät leviä laajalle, joten niistä ei aiheudu kohteen maineelle merkittävää vahinkoa, KKO totesi.Toisaalta ihmisoikeustuomioistuin on katsonut loukkaukseksi sen, että yksityishenkilö julkaisi Instagram-tilillään muunnellun kuvan julkisuuden henkilöstä ja liitti siihen tekstin ”Fuck you rapist bastard” eli vapaasti suomentaen ”Haista v**u raiskaajaäpärä”.KKO:n mukaan ilmaisuja onkin tarkasteltava asiayhteydessään. Huomioon on otettava verkkokeskusteluissa yleisesti käytetty liioitteleva ja kova kielenkäyttö.”Tästä on kuitenkin erotettava yksityisyyteen kajoavien ja loukkaavien vihjausten levittäminen.”oli viestin jakelun keskeyttämisen edellytyksistä. Mahdollisia rikosoikeudellisia vastuukysymyksiä ei siis käsitelty, vaan perusteena jakelun keskeyttämiselle on viestin ilmeinen rangaistavuus.KKO:n mukaan MV-lehden artikkelit merkitsivät voimakasta puuttumista miehen yksityiselämään. Hänestä käytetyt ilmaisut, ”nettivasikka”, ”herra vasikka” ja ”pedofiilien suojelija” olivat ivallisia ja halventavia.Artikkelin yhteydessä olleessa keskustelussa vihjauksissa ja väitteissä mentiin vielä pidemmälle. KKO linjasi, että artikkeliin liittyvät keskustelut muodostavat kiinteän osan verkkojulkaisua.”Kommentit ovat luettavissa välittömästi julkaisijan tuottamien viestien alla. Siten ne ovat saaneet tavanomaista laajemman levinneisyyden.”Teksteissä ei ollut kyse vain alatyylisestä kirjoittamisesta taikka epämääräisistä ja vähämerkityksellisistä vihjauksista.”Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat rikoksista moitittavimpia, ja kielteisenä voidaan pitää myös hyväksyvää suhtautumista seksuaalirikoksiin”, KKO totesi. Viestit eivät KKO:n mukaan liittyneet yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseen.oli tullut artikkeleista kielteisiä seuraamuksia, kuten uhkauksia ja vaikeuksia työnhaussa.KKO määräsi keskeyttämään molempien artikkelien julkaisut sekä muutamat, erikseen mainitut kommentit. Muiden kommenttien keskeyttämiselle ei ole aihetta.KKO palautti hovioikeuden käsittelyyn kysymyksen siitä, pitäisikö viestit myös hävittää. Hovioikeus oli jättänyt tämän kysymyksen käsittelemättä.