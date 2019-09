Kotimaa

Rajavartiolaitos epäilee: Estonian hautarauhaa on rikottu

Rajavartiolaitos

epäilee, että saksalaisalus rikkoi Estonian hylyn hautarauhaa.Sukellustukialus Fritz Reuter oli Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan saapunut maanantaina iltapäivällä Estonian hylylle. Rajavartiolaitos oli saanut ennakkotiedon siitä, että aluksen henkilöstön oli tarkoitus sukeltaa alueella.Vartiolaiva Turva otti yhteyttä Fritz Reuteriin kertoakseen hautarauhasta. Aluksen henkilöstöä kehotettiin olemaan sukeltamatta tai muuten loukkaamatta hautarauhaa.”Kehotuksesta huolimatta Fritz Reuterilta laskettiin mereen todennäköinen sukellusrobotti, joka nostettiin ylös myöhään illalla. Tapahtumien perusteella voidaan epäillä, että Estonian hautarauhaa on rikottu”, kerrotaan Rajavartiolaitoksen tiedotteessa.Rajavartiolaitos on dokumentoinut tapahtumat. Se myös twiittasi Saksan lipun alla purjehtivasta aluksesta kuvan.hylky sijaitsee kansainvälisellä merialueella mutta Suomen talousvyöhykkeellä.Länsi-Suomen merivartiosto valvoo Estonian hylkyä ja hautarauhan noudattamista. Hylkyä suojaa hautarauhan lisäksi sopimus. Sukelluskielto koskee kuitenkin vain sopimuksen allekirjoittaneita Itämeren rantavaltioita, eikä esimerkiksi Saksa ole allekirjoittanut sopimusta.Rajavartiolaitos on informoinut Saksan viranomaisia tapahtuneesta, ja asian selvittäminen jatkuu.upposi Itämerellä myrskyssä 28. syyskuuta vuonna 1994. Onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä.Estonian hylky sijaitsee kahdeksankymmenen metrin syvyydessä. Hylyssä uskotaan olevan valtaosa laivan mukana hukkuneista.