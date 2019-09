Kotimaa

Hallitus haluaa salata ulkomaalaisten tietoja suomalaisten tietoja kattavammin – onko kyse Migrin toiminnan ar

Salailua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkomaalaisrekisteriä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kritiikkiä

Pykäläehdotukseen

Pari viikkoa

Mitä