Kompakysymys vai kaikkien aikojen helpoin tehtävä? Matematiikan yo-kirjoituksissa esitetty ”laskutehtävä” hämmentää

Kompakysymys vai kaikkien aikojen helpoin tehtävä? Matematiikan yo-kirjoituksissa esitetty "laskutehtävä" hämm

osaaminen ei välttämättä riitä, jos haluaa pärjätä matematiikan ylioppilaskokeessa. Tiistaina pidetyssä lyhyen matematiikan kokeessa http://yle.fi/plus/abitreenit/2019/syksy/N-fi/index.html?fbclid=IwAR0Xfeg1mWCZeiwWOUUecosJRgJIzVyiHFTbR_1jCrr2HNWdaztyyUX2UTU#q12 kokelaiden eteen laitettiin kysymys, joka herätti jälkikäteen keskustelua ja hämmennystäkin:Erään musiikkikappaleen esittämiseen kuluu 40-henkiseltä kuorolta 7 minuuttia ja 40 sekuntia. Eräässä esityksessä kolme kuoron jäsentä on flunssan takia poissa. Kuinka kauan tämän kappaleen esittämiseen kuluu 37-henkiseltä kuorolta?Oikea vastaus ei edellytä laskemista, vaan hoksaamista: vastaus on samat seitsemän minuuttia ja 40 sekuntia.Matemaattisella kielellä asian voi ilmaista esimerkiksi niin, että esitysaika on verrannollinen kuoron koon nollanteen potenssiin. Toisin sanoen se ei riipu kuoron koosta.koetilanteessa kysymys ei välttämättä ole niin helppo kuin miltä se voi vaikuttaa. Esimerkiksi Ylen Abitreenit-verkkosivuilla https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/09/02/2019-syksy-matematiikka-lyhyt-oppimaara osa keskustelijoista harmittelee vastanneensa väärin.”YTL [ylioppilastutkinto­lautakunta] veti koukun suoraan mahaan, en ees tienny että tommoset kommat on yo-kokeissa mahdollisia”, yksi nimimerkillä esiintyvä keskustelija kirjoittaa Ylen sivuilla.Kysymys puhutti tiistaina myös sosiaalisessa mediassa, kun Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson https://www.hs.fi/haku/?query=maria+pettersson jakoi sen Twitterissä. Kommenteissa toisaalta hämmästeltiin kysymyksen helppoutta ja toisaalta huomautettiin, että vastaaminen vaatii hoksottimia ja kykyä tunnistaa oleellinen.

Jekutettiinko kokelaita kompakysymyksellä, ylioppilastutkinto­lautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä?

”Kysymyksessä ei ole kompakysymys, vaan tehtävässä käsitellään asioiden välisiä riippuvuuksia. Tässä kolmannessa kysymyksessä pitää pysähtyä ajattelemaan, ennen kuin laittaa lukuja mihinkään lausekkeisiin. Sen jälkeen vastaus on aika ilmeinen”, Tähkä vastaa.Tähkän muistissa ei ole, että matematiikan kokeissa olisi aiemmin ollut ”ihan tämäntyyppisiä” kysymyksiä. Hänen mielestään kysymys sopii kuitenkin hyvin ylioppilaskokeeseen.”Matematiikan tehtävät edellyttävät aina laskutaidon lisäksi ajattelutaitoja: logiikkaa, päättelyä ja ymmärrystä siitä, missä matemaattisia malleja voidaan käyttää. Tältä osin tehtävä vastaa aika moneenkin opetussuunnitelman tavoitteeseen.”

Valmennetaanko lyhyen matematiikan opiskelijoita siihen, että kokeessa voi tulla vastaan myös tällaisia tehtäviä?

Kuorokysymys

”Matematiikan opetus lähtee siitä, että pelkän laskemisen lisäksi harjoitellaan myös ymmärtämistä ja soveltamista. Sitä, kuinka paljon juuri tämäntyyppisiä tehtäviä tulee vastaan, on tietenkin vaikea arvioida”, Tähkä sanoo.Tähkä huomauttaa, että ylioppilaskokeet mittaavat aina opiskelijan kykyä soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Lisäksi kokelailta edellytetään ymmärrystä ja yleissivistystä myös oppiaineen ulkopuolisista asioista.”Sellainen koe ei olisi kovin hyvä, jossa olisi vain täysin etukäteen harjoiteltua vastaavia kysymyksiä. Se ei mittaisi vaativampia ajattelun taitoja.”Lautakunnalla ei tällä hetkellä ole tietoa siitä, kuinka suuri osa opiskelijoista vastasi kysymykseen oikein. Saamansa palautteen perusteella Tähkä arvioi, että kyse on ”aika suuresta osasta”.”Totta kai jännittävässä tilanteessa sattuu itse kullekin ajatusvirheitä, mutta pitää muistaa, että tämän kysymyksen osuus on vain kaksi pistettä 12 pisteen tehtävästä.”Kysymys oli osa kolmiosaista tehtävää, joka käsitteli eri suureiden suhteita. Yhteensä lyhyen matematiikan kokeessa on 120 pistettä.voi toki innoittaa erilaisiin spekulaatioihin ja hassutteluunkin. Entä, jos jonkun pois jääneistä kuorolaisista piti laulaa soolo, jonka puuttuessa kappaleen sovitusta on muutettava? Tai jos flunssa-aalto iski koko porukkaan ja laulaminen keskeytyy aivastuksiin ja niiskutteluun?Tähkä arvioi, että tällainen spekulointi ei vaikuta opiskelijan pistemäärään, kunhan hän osoittaa ymmärtäneensä kysymyksen.”En usko, että laajemmasta pohdinnasta ja perustelemisesta on mitään haittaa, kunhan sieltä ilmenee oikeat vastaukset.”