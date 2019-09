Kotimaa

Perhekodin työn­tekijä käytti ala­ikäistä tyttöä seksuaalisesti hyväksi: Johtaja piti uhrin uskottavuutta mies

hovioikeus on tuominnut Kaakkois-Suomessa sijaitsevan perhekodin työntekijän 15-vuotiaan tytön törkeästä ja perusmuotoisesta hyväksikäytöstä.Teosta tuomittu työntekijä on toiminut aiemmin myös perhekodin hallituksen puheenjohtajana. Uhri puolestaan oli sijoitettuna perhekotiin.Lapsen törkeä ja perusmuotoinen seksuaalinen hyväksikäyttö tapahtuivat samana päivänä toukokuussa 2016. Tyttö katsoi televisiota perhehuoneen olohuoneessa, kun työntekijä alkoi kosketella häntä intiimialueilta.Hovioikeus katsoi, että asiassa olisi ollut myös ehdottoman vankeuden puolesta puhuvia seikkoja. Se päätyi kuitenkin lopulta hyväksymään Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden perustelut ehdollisesta vankeudesta ja yhdyskuntapalvelusta.esitetyn todistelun mukaan tyttö oli ollut iloinen ja eläväinen, minkä lisäksi hänen koulunkäyntinsä oli sujunut hyvin. Tekoajankohdan jälkeen tyttö oli muuttunut vetäytyväksi ja ahdistuneeksi.”Hän ei enää uskaltanut liikkua muiden ihmisten joukossa ja hänellä oli pelkotiloja, jotka olivat liittyneet muun ohella siihen, että hän pelkäsi tapaavansa [syytetyn] perheeseen kuuluvia henkilöitä”, eräs todistajista kertoi.Myös tytön painajaiset ja univaikeudet olivat lisääntyneet.näkemystä tuki oikeudenkäynnissä muun muun muassa perhekodin nykyinen johtaja. Johtajan arvion mukaan tytön uskottavuus oli heikolla tasolla miehistä puhuttaessa.Johtaja sanoi, että tytöllä oli halu olla huomion keskipisteenä ja tämä oli muun muassa ahdistunut tilanteesta, jossa mies oli istunut hänen viereensä lentokoneessa. Lisäksi tyttö oli nimittänyt naapurin miestä halventavalla tavalla.Johtaja kertoi myös, että tytöllä oli tapana aloittaa riitely perhekodissa työskentelyn lopettavien kanssa. Näin eroaminen heistä olisi helpompaa. Tuomittu työntekijä oli jäämässä pian eläkkeelle.Myös syytetyn puoliso todisti oikeudessa. Hänen mukaansa tytön käytös ei ollut muuttunut toukokuun 2016 jälkeen.Puoliso on niin ikään työskennellyt perhekodissa ja toiminut aiemmin myös perhekodin hallituksessa.katsoi, että hyväksikäyttöön syyllistynyt työntekijä loi läheisen suhteen tyttöön ennen tekoaan, vaikka tytöllä oli traumaattinen tausta ja hänen oli aiempien kokemuksien vuoksi vaikea luottaa miehiin.”Teko on tapahtunut arkisen tilanteen yhteydessä sijaishuoltopaikassa, joka oli ollut [uhrin] koti usean vuoden ajan ja jossa hänen on tullut saada kokea olonsa turvalliseksi”, oikeus totesi.Hovioikeus päätti korottaa kärsimyskorvauksia 7 000 euroon 5 000 eurosta. Lisäksi oikeus määräsi tilapäisestä haitasta 2 500 euron korvaukset.Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus tuomitsi työntekijälle 1,5 vuotta ehdollista vankeutta ja 65 tuntia yhdyskuntapalvelua.on yksi luku kielteiseen julkisuuteen, jota eri perhekodit ovat viime vuosina toistuvasti saaneet osakseen. Yleensä syynä ovat kuitenkin olleet kohtuuttomat säännöt ja lasten ankara kohtelu.Useampi perhekoti on saanut myös sapiskaa tarkastuksissa eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä. Oikeusasiamies toimii Suomessa oikeuskanslerin kanssa ylimpinä laillisuusvalvojina.