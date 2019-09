Kotimaa

Saamelaisten luvatonta kalastamista koskeva oikeusjuttu paisuu, KKO myönsi valitusluvan

Korkein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue Lisää:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006025138.html

Korkeimpaan

oikeus on myöntänyt valituslupia saamelaisten kalastusjutussa. Kyse on ollut muun muassa siitä, onko saamelaisilla oikeus kalastaa ilman Metsähallituksen lupaa.Syyttäjä vaatii rangaistusta luvattomasta pyynnistä neljälle saamelaiselle, jotka olivat kalastaneet vieheillä ja vavoilla Vetsijoessa valtion vesialueella ilman Metsähallituksen lupaa.Lapin käräjäoikeus hylkäsi saamelaisiin kohdistetut syytteet kalastusrikkomuksesta ja luvattomasta pyynnistä. Oikeus ei löytänyt hyväksyttäviä syitä perusoikeuden rajoittamiselle. Saamelaisilla on perustuslaissa turvattu oikeus kalastaa ainakin kotijoessaan.Tapaus on periaatteellisesti erittäin merkittävä juuri sen vuoksi, että se liittyy saamelaisten oikeuksiin alkuperäiskansana. Perustuslain lisäksi alkuperäiskansojen oikeuksia on turvattu Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.oikeuteen etenee myös Utsjoen tapausta koskeva juttu. Siinä on kyse kalastamisesta sallitun ajankohdan ulkopuolella.Syyttäjän mukaan paikalliseen saamelaisväestöön kuulunut mies oli tahallaan tai huolimattomuudesta kalastanut lainvastaisesti lohta sallitun kalastuskauden ulkopuolella.Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta kalastusrikkomuksesta.