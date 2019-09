Kotimaa

Professori syntyvyyden rajusta laskusta: Suomen vauvakato on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen

”Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006252180.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitä,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keväällä

Tutkijat

”Kun ympärillä ei synny lapsia, niin heitä ei myöskään näe.”