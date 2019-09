Kotimaa

Martti Hetemäki vaatii työttömille lisää palveluja ja palkkatukea: ”Työttömiä on jätetty oman onnensa nojaan”

”Suomessa

Hetemäellä

Valtion

Hetemäen

Opposition

Hallitus

Hetemäki

Moni

Viisi kysymystä Martti Hetemäelle

Viisi kysymystä Martti Hetemäelle

"Työttömiä on jätetty oman onnensa nojaan."Tämä virke on arkipäivää internetin keskustelupalstoilla, mutta nyt sitä voi kutsua uutiseksi, koska sen sanoo valtiosihteeri Martti Hetemäki. Hän on valtion varoja vartioivan valtiovarainministeriön korkein ja samalla eittämättä Suomen vaikutusvaltaisin virkamies. Hetemäki tunnetaan muun muassa aktiivimallin isänä, mutta nyt hän ajaa Suomeen lisää työvoimapalveluja ja palkkatukea.

Hetemäellä on tapana perustella ajamiaan asioita tutkimuksilla.

Hän sanoo, että Ruotsia huonompi työllisyysaste ei johdu osaamisesta, koulutuksesta, osa-aikatyön määrästä, työajan pituudesta, työttömyysturvan tasosta, työvoimakoulutuksesta, paikallisesta palkanmuodostuksesta eikä edes Ruotsin monipuolisemmasta elinkeinorakenteesta.

Suomen ongelma ei ole myöskään työpaikkojen puute, sillä parhaillaankin avoimena on 60 000 työpaikkaa. Hetemäen mukaan suurimmat erot Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä ovat juuri työvoimapalvelujen tarjonnassa ja palkkatuen käytössä. Suomessa myös työttömyystukien ehdot ja käytännöt ovat lepsummat kuin muissa Pohjoismaissa. Täällä on helpompi jäädä työttömäksi.”Muissa Pohjoismaissa on paljon aktiivisempi ote siinä, miten ihmiset pidetään työmarkkinoilla.”Neljäs merkittävä ero on Suomessa käytettävä eläkeputki. Ruotsissa yli 60-vuotiaat käyvät todella paljon enemmän töissä kuin Suomessa.maksamaa palkkatukea tarvitaan Hetemäen mukaan siksi, että työntekijät ja yritykset tarvitsevat usein aikaa varmistaakseen, alkaako työ sujua.Hän sanoo, että palkkatuki voi olla erityisen tehokas keino nykäistä ihminen työelämään paikkakunnalla, jossa asuminen on erityisen kallista.”Valtiolle tulee hirveän kalliiksi, jos verotusta alentamalla yritetään tehdä matalapalkkatyöstä houkuttelevaa. Palkkatuen avulla työnantaja voi maksaa ennen mahdollista vakinaistamista palkkaa, jolla työntekijän voi kannattaa ottaa työ vastaan myös siellä, missä asuminen on kalliimpaa.”Hetemäki näyttää tietokoneeltaan tilastoja siitä, kuinka valtavan paljon enemmän Ruotsissa ja Tanskassa panostetaan työvoimapalveluihin ja palkkatukeen kuin Suomessa.Seuraavaksi ruudulle tulee tieto, että vuoden 2017 tietojen mukaan noin 290 000 ihmistä nykyistä enemmän olisi töissä, jos Suomessa syntyneiden työllisyysaste olisi yhtä huikea kuin Ruotsissa.Suomessa on siis noin 22 täyden Hartwall-areenan verran ihmisiä työelämän ulkopuolella siksi, että työllistämisessä on epäonnistettu Ruotsiin verrattuna.”Ja mikä surullisinta, nämä ihmiset voivat usein todella huonosti”, yleensä maltillisesti puhuva Hetemäki lähes huudahtaa ruutunsa edessä.mukaan kaikki mahdolliset ihmiset pitää saada työllistettyä ihan heidän oman hyvinvointinsa vuoksi mutta myös yhteisen hyvän takia.Hetemäki on kerännyt runsaasti tutkimuksia, joissa osoitetaan, kuinka työttömyys johtaa helposti muun muassa yksinäisyyteen, köyhyyteen, itsetunnon menetykseen sekä muisti- ja muiden sairauksien lisääntymiseen.Jos suomalaiset käyvät jatkossakin töissä yhtä vähän kuin nyt, Suomella ei ole tulevaisuudessa varaa nykyisen kaltaiseen hyvinvointiin. Tämä johtuu siitä, että työikäisten määrä pienenee ja eläkeläisten kasvaa samalla kun hoiva- ja hoitomenot ainakin kaksinkertaistuvat.Jos Suomessa olisi nyt ja vastaisuudessa sama työllisyysaste kuin Ruotsissa, Suomen julkisella sektorilla olisi käytettävissään noin kymmenen miljardia euroa enemmän vuodessa. Se tarkoittaisi, että julkisen talouden ongelmat olisivat jokseenkin hallinnassa.”Meillä on kiire saada erityisesti pitkäaikaistyöttömät töihin.”Hetemäki sanoo, että lisää rahaakin palveluihin on tulossa. Työvoimapoliittisia määrärahoja jää nykyisin jopa käyttämättä.Hetemäki puhuu verkkaisesti pohdiskellen ja välillä intoutuen. Vauhtiin päästyään Hetemäki aika ajoin hiukan kumartuu, ja hänen kätensä lähtevät hitaaseen ja pitkäkaariseen rytmiseen liikkeeseen aivan kuin modernissa tanssiesityksessä.ohella lukuisat ekonomistit ovat arvostelleet, että Antti Rinteen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinteen (sd) hallituksen työllistämiskeinot, kuten juuri työvoimapalvelujen lisääminen ja palkkatuki, ovat niin löysiä keinoja, ettei niillä parane muiden kuin valtion rahoilla tukityöllistettyjen työllisyys.Hetemäki pitää täysin mahdollisena, että Rinteen hallitus saa toteutettua päämääränsä, jos Suomi siirtyy Ruotsin ja Tanskan kaltaisiin työmarkkinakäytäntöihin.Päämääristä keskeisimmät ovat työllisyysasteen nosto 75 prosenttiin ja julkisen talouden tasapainottaminen vuoteen 2023 mennessä.Molemmat päämäärät vaatisivat uusia työllisyystoimia, jotka lisäävät työllisten määrää 60 000:lla.”Jos saavuttaisimme Ruotsissa syntyneiden työllisyysasteen, meillä olisi siis 290 000 työpaikkaa enemmän. Siitä viidennes on 60 000 työpaikkaa. Väitän, että on täysin realistista saada nämä työpaikat samaan tapaan kuin on Ruotsissa saatu aikaan aktiivisilla työvoimapolitiikan käytännöillä.”Epäilijöiden pitää myös muistaa, että politiikka ei ole vaihtoehdotonta, Hetemäki sanoo.”Hyvin erilaisilla ratkaisuilla pystytään pääsemään samoihin tavoitteisiin. Tästä hyvä esimerkki on Pohjoismaat, jotka ovat päässeet pitkälle yhteiskuntamallilla, jollaisella monien mielestä ei pitäisi edes pärjätä nykymaailmassa.”aikoo ensi syksyyn mennessä päättää työvoimatoimista, jotka lisäävät työllisyyttä 30 000 hengellä. Valtiovarainministeriön pitää laskea, että toimet todellakin edes teoriassa tuovat näin paljon työllisiä vuoteen 2023 mennessä.Erittäin monet ekonomistit pitävät päämäärää lähes mahdottomana.Hetemäki ei ota suoraan kantaa siihen, toteutuuko hallituksen ensi syksyn päämäärä. Se olisi myös vaikeaa, sillä kaikkia hallituksen työllisyystoimia ei ole vielä edes selvillä. Niitä pohditaan parhaillaan kolmikantaisissa työryhmissä.Hetemäki sanoo, että erilaisten työvoimapalvelujen toimivuutta pitää kiireen vilkkaa alkaa testata eri alueilla tutkijoiden valvonnassa, jotta ministeriö saisi niistä tietoa hallitukselle annettavaksi ensi syksyyn mennessä.”Kokeiluilla on kiire, mutta monet niistä voi aloittaa nopeasti, koska ne eivät vaadi lakimuutoksia. Kaikille pitäisi saada Ruotsin tapaan esimerkiksi nimetty työvoimaneuvoja.”sanoo, ettei hän ole muuttanut mielipiteitään työllistämistoimista nykyisen hallituksen takia.”Olen nähnyt jo pitempään, että Suomen pitää mennä palveluissa samaan suuntaan kuin muut Pohjoismaat. Tietysti otan huomioon, mitkä ovat tämän hallituksen linjaukset, ja annettujen linjauksien pohjalta yritetään etsiä keinot, jotka tehoaisivat. Minä näen, että meillä on suuri mahdollisuus.”Hetemäki itse ei ole enää tekemässä laskelmia ensi syksyn budjettiriiheen. Hän tuli ensi kertaa ministeriöön kesätöihin vuonna 1981. Ura loppuu helmikuun lopussa, koska hän ei hae jatkokautta.Hetemäki sanoo haluavansa keskittyä kirjoittamiseen sekä esimerkiksi palkkaerojen kasvun ja tuottavuuden heikkenemisen selvittämiseen.Kun hän kertoi muutama viikko sitten olevansa kiinnostunut työelämäprofessorin hommista https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006224704.html , tarjouksia tuli niin paljon, ettei hän kehtaa sanoa määrää.vasemmistokeskustalaisen hallituksen kriitikko on jo riemuiten vihjaillut, että Hetemäen lähtö on selvä epäluottamuslause Rinteen hallituksen talouspolitiikalle. Hetemäki kiistää väitteen jyrkästi.”Tämä on pitkän harkinnan tulos. Jos olisin lähtenyt uudelle kaudelle, olisin sitoutunut viideksi vuodeksi. Minulla ei ole mitään harhakäsitystä siitä, että olisin korvaamaton, mutta olen nimenomaan halunnut auttaa hallitusta tässä alkuvaiheessa”, 63-vuotias Hetemäki sanoo.”Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston edustajat.””Sanotaan vaikkapa Jutta Urpilainen https://www.hs.fi/haku/?query=jutta+urpilainen [tuleva EU-komissaari ja entinen Sdp:n valtiovarainministeri]. Hän ottaa selville asioista ja on rohkea.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

4 Mikä tekee sinut onnelliseksi?

”Perhe. Se on minulle todella tärkeä, kuten myös ystävät.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”En ole ehtinyt miettiä. Varmaankin menen pelaamaan. Pelaan squashia ja sulkapalloa.”