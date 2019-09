Kotimaa

Viidennes suomalaisista lapsista on ylipainoisia – valmisruokia väheksytään lääkärin mukaan turhaan

Lapsen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/tiede/art-2000006089686.html

Hyvänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun

Käyttäytymis­terapiastakin