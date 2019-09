Kotimaa

Rikoksen uusijoiden osuus kasvaa, lähes joka toinen viime vuonna tuomittu oli rikoksen uusija

Joka toinen

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006252337.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Aineistossa