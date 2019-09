Tilastokeskuksen hälyttävä ennuste julki: Suomen vauvakato jatkuu jyrkkänä, väkiluku kääntyy laskuun 12 vuodessa, jos kehitys ei muutu

Kotimaa

Tilastokeskuksen hälyttävä ennuste julki: Suomen vauvakato jatkuu jyrkkänä, väkiluku kääntyy laskuun 12 vuodes

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006253357.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006253588.html

Väestöennuste

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy