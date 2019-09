Suomen kuntien välinen jako kasvajiin ja kurjistujiin voimistuu, ennustaa Tilastokeskus – grafiikka näyttää, miltä kuntasi tulevaisuus näyttää

Kotimaa

Suomen kuntien välinen jako kasvajiin ja kurjistujiin voimistuu, ennustaa Tilastokeskus

Suomen

Sekä

jakautuminen kurjistuviin ja kasvaviin kuntiin jatkuu lähivuosikymmeninä voimakkaana. Tilastokeskus julkaisi maanantaiaamuna vuoteen 2040 ulottuvan alueellisen ennusteensa.Sen mukaan valtaosa Suomen kunnista menettää seuraavan 20 vuoden aikana asukkaita. Voit tarkastella oman kuntasi ikärakenteen kehitystä tämän grafiikan avulla.Suomen väestö pakkautuu jatkossa voimakkaasti pääkaupunkiseudulle sekä muiden yliopistokaupunkien ympärille. Suurinta asukasryntäystä odotetaan Helsinkiin, jonka väkiluku kasvaa ennusteen mukaan yli 100 000 asukkaalla nykyiseen verrattuna.Helsingissä on Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2040 yli 760 000 asukasta. Lisäystä odotetaan myös muihin pääkaupunkiseudun kuntiin, joista Espooseen, Vantaalle ja Sipooseen ennustetaan väkilukuun nähden voimakkaampaa kasvua kuin Helsinkiin.Alla olevassa kartassa näkyy, kuinka muuttoliikettä suuntautuu myös sellaisiin maakuntakeskuksiin kuin Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Seinäjoki, Kuopio, Joensuu ja Rovaniemi. Väkiluku kasvaa myös Ahvenanmaan seudulla. Eriytymistä on kuitenkin myös maakuntakeskusten välillä: esimerkiksi Kouvolan, Kotkan, Porin, Mikkelin ja Kajaanin odotetaan menettävän tuhansia asukkaita.Voimakkaimmasta väestötappiosta kärsii Kouvola. Sen asukasluvun ennakoidaan putoavan yli 14 000 asukkaalla nykyiseen verrattuna.Suhteellisesti eniten asukkaita menettävien joukossa on paljon pieniä kuntia. Yli 10 000 asukkaan kunnista väestökadon ennustetaan iskevän kovimmin Lieksaan, josta ennusteen mukaan häviäisi noin 3 200 ihmistä eli miltei 30 prosenttia asukkaista. Savonlinnan ja Pohjois-Karjalan Kiteen ennustetaan menettävän noin neljänneksen asukkaistaan.Tilastoista selviää, että muuttoliike isoimpiin kasvukeskuksiin on ollut Helsinkiä lukuun ottamatta nopeampaa kuin viime vuonna ennakoitiin. Niin Vantaa, Espoo, Tampere kuin Turkukin ovat saaneet tuhansia lisäasukkaita enemmän kuin vuoden 2018 ennusteessa arvioitiin; Vantaalla ero on ollut lähes 7 800 ihmistä.muuttoliike että alentunut syntyvyys huonontavat suuressa osassa Suomea väestön huoltosuhdetta eli työikäisten määrää suhteessa lasten ja ikäihmisten määrään. Tältä Suomen huoltosuhde näyttää Tilastokeskuksen mukaan tänä vuonna.Ja tältä huoltosuhde näyttää vuonna 2040:Juttu päivittyy.