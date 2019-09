Kotimaa

Muinaismuistoja tuhottiin tahallaan Lapissa

Lapissa

Kiilopääntien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saariselän, Kakslauttasen ja Kiilopään tienoilla on tuhottu muinaismuistolain suojaamia kivikasoja. Kivilatomukset ovat Perämeren ja Jäämeren välisen Ruijanpolun reittimerkkejä, joiden alkuperää ei tunneta.Varhaisin kirjallinen merkintä Ruijanpolusta on vuodelta 1598, kerrotaan Metsähallituksen tiedotteessa. Ruijanpolku on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde.ja Laanilan välisen reitinosan varrelta on löydetty 19 vanhaa kivilatomusta, joista 16 on hajotettu. Latomusten osin raskaatkin kivet on vieritetty pois paikoiltaan ja levitetty ympäristöön.”Vahingosta ei voi olla kyse”, Metsähallitus kertoo tiedotteessa.Rikotut latomukset sijaitsevat kahden kilometrin matkalla. Asia kävi ilmi syyskuussa tehdyssä tarkastuksessa.Metsähallitus on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko Ruijanpolun reittimerkkien hajottamisessa rikottu muinaismuistolakia.