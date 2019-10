Tänään alkava Ilmavoimien Ruska-harjoitus tuo meteliä ja valoilmiöitä Suomen taivaalle

Kotimaa

vuoden suurin ilmaoperaatioharjoitus Ruska 19 näkyy ja kuuluu lähipäivinä monin paikoin ympäri Suomea.Ruskaan osallistuu noin 4 500 ihmistä. Kovasta äänestä vastaavat pääosin yli 50 ilma-alusta Suomesta ja Ruotsista. Osallistujista noin puolet on reserviläisiä.Harjoitukseen liittyy matalalentoja ja yliäänilentoja, jotka aiheuttavat melua ja pamauksia. Ilmavoimat pyrkii vähentämään meluhaittoja muun muassa välttämällä mahdollisimman paljon asutusalueiden yllä lentämistä.Harjoitus voi näkyä taivaalla myös kirkkaina valoilmiöinä, koska lentokoneet käyttävät omasuojaan kuuluvia soihtuja ja silppua. Silppu voi näkyä myös säätutkissa.-harjoituksen tavoitteena on harjoitella Ilmavoimien taistelutapaa, kertauttaa reserviläisiä ja harjoitella yhteistyötä ruotsalaisten kanssa.Harjoitusjoukot jakautuvat kahteen osaan eli Suomen puolustusta harjoitteleviin ”sinisiin” ja hyökkääviin ”punaisiin”. Kertausharjoituksissa olevat reserviläiset kuuluvat sinisiin, ja he osallistuvat taistelutukikohtien ja tukikohtaosastojen pyörittämiseen.Ilmavoimat ei kerro Ruskan harjoitusskenaarion yksityiskohtia, mutta yleisellä tasolla hyökkäävä harjoitusvastustaja tukee ilmavoimillaan omaa maaoperaatiotaan ja pyrkii lamauttamaan puolustajien ilmapuolustuksen.Puolustavat ”siniset” taas yrittävät estää hyökkääjää saavuttamasta tavoitettaan.Suomen ilmavoimien taistelutapa perustuu hajautettuun ryhmitykseen, joten puolustavia joukkoja on useiden paikkakuntien lentoasemilla, kuten Tampereella, Kuopiossa, Jyväskylässä, Porissa, Vaasassa, Joensuussa, Kajaanissa ja Hallissa. Lisäksi Kuopiossa ja Lohtajalla on ilmatorjuntayksiköitä.Hyökkäävä osapuoli tukeutuu puolestaan Rovaniemelle, Ouluun ja Ruotsin Luulajaan.ja Ruotsin ilmavoimat ovat osallistuneet toistensa pääilmapuolustusharjoituksiin vuodesta 2016 alkaen. Ruotsalaisia koneita on tällä kertaa mukana sekä puolustavalla että hyökkäävällä puolella.Ruskassa on mukana kahdeksan ruotsalaista Gripen-hävittäjää sekä valvonta- ja tulenjohtokone Argus. Ruotsalaiset toimivat pääasiassa Kuopiosta ja Luulajasta käsin.Harjoituksessa on mukana myös Maavoimien joukkoja Panssariprikaatista ja Utin jääkärirykmentistä.