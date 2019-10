OAJ:n Luukkainen: ”Jokainen tällainen tapaus on liikaa”

Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo tiedotteessaan olevansa tapauksesta järkyttynyt.

"Jokainen tällainen tapaus on liikaa. Koko OAJ:n puolesta toivon väkivallanteon uhreille ja heidän läheisilleen voimia ja jaksamista. On tärkeää, että kaikille, joita asia koskettaa, tarjotaan tilanteessa välittömästi kriisiapua", Luukkainen sanoo.

Luukkainen korostaa, että ennen tapauksen tarkempaa kommentointia on syytä selvittää tarkkaan, mitä on tapahtunut ja mitä teon taustalla on. Väkivallanteko tapahtui Savon ammattiopiston tiloissa, jotka sijaitsevat kauppakeskuksen yhteydessä.

"Opiskelijoilla ja opettajilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallisuustekijät korostuvat, kun toimitaan kauppakeskuksen tapaisissa julkisissa tiloissa."