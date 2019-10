Kuopion epäillyn koulumurhaajan naapuri HS:lle: ”Hän oli hiljainen ja sulkeutunut”

Kotimaa

epäillyn koulumurhaajan naapurit kuvaavat epäiltyä vuonna 1994 syntynyttä miestä hiljaiseksi ja sulkeutuneeksi. Miehellä on pitkä, vaalea tukka.”Näin häntä usein. Tervehdin häntä, mutta hän ei vastannut tervehdykseeni. Ajattelin, että sellainen on Suomessa tavallista, mutta nyt minua pelottaa”, kertoo 28-vuotias nainen HS:lle.HS:n haastattelema nainen asuu epäillyn viereisessä huoneessa samassa soluhuoneistossa. Huoneisto sijaitsee ulkomaalaisten opiskelijoiden suosimassa opiskelija-asuntolassa Kuopion Särkiniemessä. Nainen ei halua nimeään julkisuuteen asian arkaluonteisuuden takia.HS:n haastattelema nainen ei muista kuulleensa miehen huoneesta mitään outoa. Hän korostaa, ettei tunne epäiltyä miestä hyvin.”Muistan, että hänellä oli joskus tapana lähteä hyvin aikaisin huoneestaan, kahden kolmen aikaan yöllä. En tiedä, minne hän meni.”Naisen kämppäkaveri, 21-vuotias mies, kertoo nähneensä miehen viimeksi maanantaina.”Hän kantoi pitkää, valkoista pahvilaatikkoa. Olin kävelemässä alas portaita, ja näin hänen menevän ylös huoneeseensa. Ajattelin että hän ehkä oli tilannut netistä jotain.”naispuolinen naapuri oli tiistaina huoneessaan, kun hän näki poliisit huoneensa ulkopuolella. He olivat tekemässä tutkintaa naapurihuoneistoon.”Olen hämmentynyt ja peloissani, koska Suomi on yleensä hyvin turvallinen, mutta nyt minusta ei tunnu siltä.”