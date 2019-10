Kotimaa

Johtava ylilääkäri: Kuusi Kuopiossa loukkaantunutta yhä sairaalassa, kaikkien tila on vakaa

Kuopion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäillyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006257383.html

Savon

HS:n aikajana näyttää, miten Kuopion kouluhyökkäyksen tapahtumat etenivät: