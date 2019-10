Sairaala on tarjonnut kriisiapua Kuopion kouluhyökkäyksen uhreille ja heidän omaisilleen – Traumaattinen kokemus voi pahimmillaan hämärtää todellisuudentajun, sanoo ylilääkäri

Kotimaa

Sairaala on tarjonnut kriisiapua Kuopion kouluhyökkäyksen uhreille ja heidän omaisilleen – Traumaattinen kokem

Kuopio

Kuopion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haatainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Traumaattisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haatainen